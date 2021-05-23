Erhürman: Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal harekete geçmelidir

Erhürman’ın paylaşımı:

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu yarın Meclis’te de gündeme getireceğiz.

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık, ülkemizde gerçekleşen ve insan hakları ve demokrasi açısından derin yaralar açan bu cinayete dair tüm iddiaların ciddiyetle değerlendirilmesi konusunda hepimize görev yüklemektedir…