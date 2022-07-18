Erhürman: Asgari ücret hayat pahalılığının altında artarsa işçiler geçinemeyecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden asgari ücret ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Asgari ücret hayat pahalılığının altında artarsa işçiler geçinemeyecek. Bunda herkes hemfikir!

Asgari ücret hayat pahalılığı kadar artarsa, esnaf ve bazı işletmelerde istihdam edilen işçilerin bir kısmı işsiz kalacak, bir kısmı kayıt dışı çalışacak. Muhtemelen kayıt dışı çalışan ve/veya yabancı işçi sayısı daha da artacak! Bunda da hemen hemen herkes hemfikir.

Her ikisi de sosyal patlamalara gebe! Bu şartlarda bu konu hala, artsın diyenlerle o kadar da artmasın diyenler arasında bir münazara şeklinde ele alınmaya devam mı edilecek? Enflasyon dolayısıyla gelirleri artan Maliye de oturup seyredecek ve esnafa ve zor durumdaki işletmelere maaş/sosyal sigorta prim desteği konusunu gündem yapmayacak öyle mi?!

Bu anlamsız münazara bir an önce bitsin ve gündeme gelelim: İçinde bulunduğumuz koşullarda hayat pahalılığının altında asgari ücret olmaz! İnsanları perişan edersiniz! İçinde bulunduğumuz koşullarda esnaf ve ve zor durumda olan işletmelere destek vermemek olmaz! Ya işsizliği, kayıt dışılığı, yabancı işçiyi artırır ya da işletmeleri batırırsınız. Bir an önce konuşulması gerekeni konuşmaya başlayalım! Hep birlikte!