Erhürman afet bölgelerinde incelemelerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Girne’de etkili olan hortum ve fırtınadan zarar gören bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretinde Girne İlçe yöneticileri ve bölge milletvekilleri eşlik etti.

Fırtına ve hortumdan ağır zarar gören Ozanköy ve Çatalköy’deki afet bölgelerini ziyaret eden Erhürman, yurttaşları dinledi.

Bölgedeki köy muhtarlarıyla da görüşen Erhürman, zarar ziyana uğrayan yerler hakkında bilgi aldı.