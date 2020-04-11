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Erhüman: Güven tesis edilmeden kriz yönetilemez

11 Nisan 2020

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümeti eleştirerek, sürekli birbirine ters düşen açıklamaların yapıldığını, soruların muhataplarının neresi olduğunun tespitinde zorlandıklarını söyledi.

Erhürman: Güven veren bir yapılanmaya ihtiyacımız var

Bir uzman hekimin (İç Hastalıkları Uzmanı Erden Asardağ) Başbakanlık’ta kurulan konseyden istifa ettiğini hatırlatan Erhürman, “Bir bakanımız bir başına sürekli eleştirilerin hedefinde. Yaşananlarla ilgili açıklamalar tek bir merkezden çıkmıyor. Sürekli birbirine ters düşen açıklamalar duyuyoruz” dedi.

Erhürman, medyada gündeme gelen soruların gerektirdiği yanıtların geciktiğine, soruların muhatabının neresi olduğunun tespitinde dahi güçlük çektiklerine dikkat çekti.

Erhürman, “Zor bir dönemden geçiyoruz ve sinirlerin gergin olması son derece doğal. Yönetim kademesinde duyguların mümkün olduğunca geri planda tutulduğu, bilimin verileri ışığında aklın öne çıktığı, kamuoyuna güven veren bir yapılanmaya ihtiyacımız var” dedi.

“Tek bilim kurulu, tek kriz merkezi”

Günlerdir söylediğini bir kez daha tekrar etmek zorunda kaldığını ifade eden Erhürman,”Tek bir bilim kurulu. Krizi yönetecek tek bir kriz merkezi” vurgusu yaptı.

Erhürman, açıklamaların doğru, sürekli ve düzenli olarak, belirlenecek tek merkezden yapılması, basının soru sormasına izin verilmesi ve soruların, bu merkezden yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Birçok ülkede yapılan bu. Başka türlü kamuoyunda güveni tesis etmek imkânsız. Güven tesis edilemeden kriz yönetilemez. Yaşadıklarımız ortada. Bunu yapmak bu kadar mı zor? Bu kadar gündür neden yapılamadığını anlamak mümkün değil” dedi.



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