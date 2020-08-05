KıbrısManşet

Arıklı: Bu hükümet uzatmaları oynuyor

5 Ağustos 2020
Erhan Arıklı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Ankara ziyaretinin ardından adaya döndü. Erhan Arıklı “balık hafızalı olmayalım” diyerek geçmişte Akıncı ve Talat’ın da yapmış olduğu Ankara ziyaretlerini hatırlattı…

Arıklı, Ercan’da yaptığı açıklamada “Balık hafızalı olmayalım. Geçmişte BDH Başkanı Akıncı değil mi Ankara’ya gidip Cumhurbaşkanı Denktaş’ın görüşmecilikten alınmasını isteyen.” diyerek Ankara ziyaretini eleştirenlere yanıt verdi.

Arıklı: Adayım

Arıklı, “Çatı aday istedik ama olmadı. Ersin Bey UBP’nin adayı olduğunu söyleyince o konu kapandı. Ayın 9’unda genel kurulumuza cumhurbaşkanı adayı olarak gireceğim. Kurultayın ardından da sahaya ineceğim” dedi.

Arıklı, “Bu hükümet uzatmaları oynuyor. Yeni hükümet 3’lü değil tüm partilerin katılacağı milli mutabakat hükümeti olmalıdır. Bu da erken seçim hükümeti olmalıdır.” dedi


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Oktay ile Tatar görüştü

Oktay ile Tatar görüştü

4 Ağustos 2020
Photo of Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

4 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 3988 test, 25 yeni pozitif vaka

Güneyde 3988 test, 25 yeni pozitif vaka

4 Ağustos 2020
Photo of Atun: Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor

Atun: Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor

4 Ağustos 2020
Photo of Pandemi nedeniyle adli yıl erken açıldı

Pandemi nedeniyle adli yıl erken açıldı

4 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Yaşananlar mücadelemizi gölgelemiştir

Erhürman: Yaşananlar mücadelemizi gölgelemiştir

4 Ağustos 2020
Photo of Serdar Denktaş “Ankara’ya davet krizini” değerlendirdi

Serdar Denktaş “Ankara’ya davet krizini” değerlendirdi

4 Ağustos 2020
Photo of Özyiğit’ten Ankara’ya sert tepki: Şiddetle kınıyorum

Özyiğit’ten Ankara’ya sert tepki: Şiddetle kınıyorum

4 Ağustos 2020
Photo of KTTO üyelerine yöneldi

KTTO üyelerine yöneldi

4 Ağustos 2020
Photo of Metin Atan: Verdiğiniz söze ne oldu?

Metin Atan: Verdiğiniz söze ne oldu?

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı