YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Ankara ziyaretinin ardından adaya döndü. Erhan Arıklı “balık hafızalı olmayalım” diyerek geçmişte Akıncı ve Talat’ın da yapmış olduğu Ankara ziyaretlerini hatırlattı…

Arıklı, Ercan’da yaptığı açıklamada “Balık hafızalı olmayalım. Geçmişte BDH Başkanı Akıncı değil mi Ankara’ya gidip Cumhurbaşkanı Denktaş’ın görüşmecilikten alınmasını isteyen.” diyerek Ankara ziyaretini eleştirenlere yanıt verdi.

Arıklı: Adayım

Arıklı, “Çatı aday istedik ama olmadı. Ersin Bey UBP’nin adayı olduğunu söyleyince o konu kapandı. Ayın 9’unda genel kurulumuza cumhurbaşkanı adayı olarak gireceğim. Kurultayın ardından da sahaya ineceğim” dedi.

Arıklı, “Bu hükümet uzatmaları oynuyor. Yeni hükümet 3’lü değil tüm partilerin katılacağı milli mutabakat hükümeti olmalıdır. Bu da erken seçim hükümeti olmalıdır.” dedi