Erdoğan’dan ‘Kapalı Maraş’ mesajı: Yeni bir dönem başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Resmi Geçit Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

“Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin heyecanınını yürekten paylaşıyoruz”

KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gürür gününde anavatandaki 83 milyon kardeşinizin coşkusunu buraya taşıdık. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin heyecanınını yürekten paylaşıyoruz.

Ay yıldızlı bayraklarımız milli davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor. Nice kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık. Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.

“Barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz”

Kıbrıs semalarını ezansız bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz. Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan çıkarmadan barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.

“Bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor”

Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından gerçekleştirdiğimiz 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs’la ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. İyi niyetle çaba gösterdik ancak sadece bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor.

“Ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil”

Vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs’a vermediler. Bugün de yalan söylüyorlar. Şu gerçeği artık çok iyi biliyoruz. Kıbrıs’ta 1963’te silah zoruyla bozulan, 1974’te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor. Son seçimlerde KKTC halkının iradesi de bu yönde tecelli etmiştir.

“Diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır”

Garantör ülke olarak bizim de KKTC’nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Bu sözde paçavralar kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın sözde Cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akibeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor.

“Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacak”

Maraş’ın açılmasından rahatsız olanlar mağduriyet edebiyatı yapıyor. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri’dir. Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda, Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem

“Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız”

Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.

“Denizin altından doğal gaz ve elektrik getirme çalışmalarımız sürüyor”

Denizin altından bir doğal gaz çalışması, denizin altından kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz.

Kıbrıs’tan Azerbaycan’a selam

Azerbaycan, 28 yıldır Ermenistan’ın işgalinde olan topraklarını, 44 günde kurtardı. Azerbaycanlı kardeşlerime kardeş Kuzey Kıbrıs’tan selam gönderiyoruz.