Erdoğan zaferini ilan etti, Kılıçdaroğlu ve Akşener basın açıklaması yapacak

Erdoğan, Kısıklı’da konuşuyor: Kazanan sadece Türkiye’dir, milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraberce hayata geçirdik
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti:
“Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize veren milletimize teşekkür ediyorum. Kazanan sadece Türkiye’dir, milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraberce hayata geçirdik.”
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