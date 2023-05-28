Erdoğan zaferini ilan etti, Kılıçdaroğlu ve Akşener basın açıklaması yapacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

Erdoğan zaferini ilan etti, Kılıçdaroğlu ve Akşener basın açıklaması yapacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Erdoğan zaferini ilan etti

Erdoğan, Kısıklı’da konuşuyor: Kazanan sadece Türkiye’dir, milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraberce hayata geçirdik

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti:


“Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize veren milletimize teşekkür ediyorum. Kazanan sadece Türkiye’dir, milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini beraberce hayata geçirdik.”

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Tags:ErdoğanSEÇİM…Türkiye
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