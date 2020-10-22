ERDOĞAN VE TATAR’IN PİRUS ZAFERİ…

BaşaSonuçları uzun yıllar tartışılacak bir cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşadık.

Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Dönemim devlet başkanı Tito Yugoslavya için şöyle demişti;

“Yugoslavya kristal bir vazodur. Kırılırsa artık kimse parçalarını birleştiremez.”

Söylediği de oldu.

Kristal vazo Yugoslavya kırıldı ve kimse birleştiremedi, 5 parçaya bölündü.

Umarım Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki ilişkiler bu kötü örneğe benzemez.

Seçim öncesi çok uyardık.

Zaten uzun bir süredir sorunlu seyir izliyordu.

Geriye dönüşü olmayan, hiçbir maharetli ustanın tamir edemeyeceği noktayı aştık mı?

Aslında şimdiki sorunsalımız budur.

Omuzlarımızda taşıyacağımız ağır yük.

***

Mustafa Akıncı’nın “aktif siyaseti bırakıyorum” şeklindeki vedasıyla yaşam kendi doğasında “normale” döndü.

“Mücadele sadece sarayda olmaz” diyenler elleri böğürlerinde kala kaldılar ama doğa boşluk affetmez.

Şimdilerde Ersin Tatar’ın yemin törenini konuşuyoruz, devir-teslim töreni nasıl olacak.

Ve dahi başbakan gitti, (küçük ortak zaten istifa etmişti) hükümeti kim kuracak, nasıl bir koalisyon olacak?

Haliyle gözler UBP’ye çevrildi.

Kurultay yapıp başkanlarını seçecekler sonra UBP’li cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevi alacak.

HP ile kur yapmaya başladılar, “geniş tabanlı” diyerekten UBP CTP ile ortaklık yapmalıdır diyenler de var.

Veda edenler tüm bu denklemlerin dışındadırlar artık ve dahi marazından kabuğuna çekilenler.

Bu devleti tarumar edenlerin zamanıdır şimdi.

Eğer izin verilirse.

***

Doğrudan yazacağım;

UBP’nin hükümet etme ehliyeti yoktur artık.

Çünkü her geldiklerinde KKTC’yi daha da bir “kukla devlete” dönüştürüyorlar.

“Çıkarlar şebekesi” şeklinde çalışıp devletin bütün kurumlarını dejenere ediyorlar.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandıkları kendileri açısından “Pirus zaferidir.” (Ne anlama geldiğini bir zahmet Google’a sorsunlar)

Kaybeden “kristal vazo” oldu.

Ve sırf bunun için uzun bir süre hükümette olmamaları gerekir.

Yüzüne de söyledim buradan da tekrarlıyorum;

Bu ülkenin umudu ve geleceği Tufan Erhürman’dır.

Kıbrıs Türkünü koruyup, kollayacak bir liderliğe ihtiyaç vardır.

Hem de derhal…