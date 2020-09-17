Erdoğan: Türkiye’nin şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceğini anladılar

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili olarak, “Türkiye’nin haydutluğa boyun eğmeyeceğini anladılar” ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şehitlerin bize bıraktığı mukaddes değerleri sonsuza kadar koruyacağız. Bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Milletin kutlu yürüyüşüne zarar verdirmeyeceğiz. Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Bu milletin birliğine, beraberliğine kast edenlerden her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında ve eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık ceylanlar geziyor.

Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye’yi terörle esir alma girişimleri başarısızlığa uğramıştır. Türkiye bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür.

Doğu Akdeniz’de meşru haklarımızı sonuna kadar savunuyoruz. Tehdit dilinin işe yaramadığını, Türkiye’nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık tüm muhataplar tarafından anlaşılmıştır. Diplomasi masasının öne çıkarılması kararlı duruşumuz sonucudur. Karşı tarafın çocuksu davranışlarına rağmen biz hep büyük ülke olmanın vakurluğuyla hareket ettik. Bundan sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz.