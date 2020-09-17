60 kişilik düğün 7 ölüm, 170 vakaya neden oldu

ABD'de ge\u00e7en ay 60 ki\u015finin kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcn corona vir\u00fcse davetiye \u00e7\u0131kard\u0131. \u015eimdiye kadar 7 \u00f6l\u00fcm ve en az 170 Covid-19 vakas\u0131n\u0131n kayna\u011f\u0131 ayn\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcne dayan\u0131yor.\r\n\r\n\r\nin'de ba\u015flayan yeni tip corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 temasla yay\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri'nin Maine eyaletinde yap\u0131lan bir d\u00fc\u011f\u00fcn yeni bir corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 k\u00fcmesi yaratt\u0131.\r\n\r\nA\u011fustos ba\u015f\u0131nda 60 ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kapal\u0131 alanda d\u00fczenlenen d\u00fc\u011f\u00fcn eyaletteki bir\u00e7ok Covid-19 vakas\u0131na neden oldu.\r\n\r\nYetkililer \u015fimdiye kadar en az 170 vakan\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnle ili\u015fkilendirildi\u011fi bilgisini payla\u015ft\u0131. Covid-19'a yakalananlardan yedisi ise hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nD\u00fc\u011f\u00fcnde sosyal mesafeye dikkat edilmedi\u011fi ve konuklar\u0131n maske takmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nCorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda en \u00e7ok vaka ve \u00f6l\u00fcm ABD'de bulunuyor. \u00dclkede 6.8 milyon Covid-19 vakas\u0131 tespit edilirken 201 binden fazla insan hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde ise vaka say\u0131s\u0131 17 Eyl\u00fcl itibariyle 30 milyonu a\u015ft\u0131. Can kayb\u0131 ise 945 bin oldu.\r\n\r\n