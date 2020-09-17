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60 kişilik düğün 7 ölüm, 170 vakaya neden oldu

17 Eylül 2020
ABD düğün covid-19

ABD’de geçen ay 60 kişinin katılımıyla yapılan düğün corona virüse davetiye çıkardı. Şimdiye kadar 7 ölüm ve en az 170 Covid-19 vakasının kaynağı aynı düğüne dayanıyor.


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17 Eylül 2020

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