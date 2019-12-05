Türkiye

Erdoğan: Libya mutabakatı uluslararası deniz hukukuna da kesinlikle uygundur

5 Aralık 2019
Erdoğan

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtlü Zirve’de konunun ele alındığını belirterek şunları söyledi:

“Başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği’ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve’de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor. Ondan sonra dedim ki ‘Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Burada senin bir hakkın var mı? Buranın garantör ülkesi Türkiye’dir, garantör ülkesi Yunanistan’dır, İngiltere’dir. Peki sen nereden buraya giriyorsun? Biz garantör ülke olma hakkımızı burada kullanıyoruz.’

Biz buradaki hukuku ve hukukumuzu soydaşlarımız başta olmak üzere koruyacağız. Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna da kesinlikle uygundur. Dolayısıyla bundan da taviz vermek söz konusu değil. Adımlarımız buna göre atılıyor. Şu anda da Libya’daki meşru hükümet yeter ki ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır.”



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