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Erdoğan: Kıbrıs’ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney’de karşılık bulmadı

14 Kasım 2019
Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs’ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney’de karşılık bulmadı” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım KKTC’nin 36. Kuruluş Yıldönümü’ne ilişkin bir mesaj yayımlandı:

Erdoğan’ın açıklamalarında satırbaşları;

“Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs’ın güneyinde karşılık bulmamıştır.

Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü’nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur.

Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.

Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almaya devam edeceğiz.

Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.”



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