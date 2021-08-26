Erdoğan: Her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik

Erdoğan, ‘Sultan Alparslan’ın 9 yıllık hükümdarlığı döneminin devlette nizamın, halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olarak nakşolduğunu’ ifade ederek şunları kaydetti:

“Devletinin sınırlarını bir taraftan Hazar sahillerine, diğer taraftan Akdeniz kıyılarına genişleten Sultan Alparslan, Mısır seferine çıkarken yolu üzerindeki Malazgirt kalesini almış, Halep’e kadar ulaşmıştır. Bizans imparatoru ise Selçuklu ilerleyişini durdurmak için yola çıkmıştır. Türklerin elinde bulunan Malazgirt kalesini zapteden ve halkı kılıçtan geçiren Bizans ordusunun sergilediği dehşeti duyan Sultan Alparslan, istikameti Ahlat’a çevirmiştir.

Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğrarken, Selçuklu Devleti tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür. İnşa edilen camiler, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürmüştür. Bizim medeniyetimizin kökü hakka ve adalete dayalı fetih medeniyetidir. Güveni, huzuru, refahı hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir.”

‘Bizim için Malazgirt, tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir’

Erdoğan, “Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bizim için Malazgirt, tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir” değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında Malazgirt’in ‘maziden atiye kurdukları köprünün en önemli taşıyı sütunu olduğunu’ söyledi.