Türkiye
Erdoğan: Her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘asırlık ihmalleri, geri kalmışlıkları, hak ve özgürlük eksikliklerini 19 yıl gibi kısa bir sürede gidermeyi başardıklarını’ söyledi. Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan savunmaya her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik” dedi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu.
Malazgirt Zaferi için Anadolu’daki Türk tarihinin sıfır noktası’ tanımının yapıldığını belirten Erdoğan, “Bizim tarihimizde kolay kazanılmış bir zafer yoktur. Malazgirt Zaferi’nde emek, gayret, fedakarlık vardır. O yıllarda da iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık” dedi.
Erdoğan, ‘Sultan Alparslan’ın 9 yıllık hükümdarlığı döneminin devlette nizamın, halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olarak nakşolduğunu’ ifade ederek şunları kaydetti:
“Devletinin sınırlarını bir taraftan Hazar sahillerine, diğer taraftan Akdeniz kıyılarına genişleten Sultan Alparslan, Mısır seferine çıkarken yolu üzerindeki Malazgirt kalesini almış, Halep’e kadar ulaşmıştır. Bizans imparatoru ise Selçuklu ilerleyişini durdurmak için yola çıkmıştır. Türklerin elinde bulunan Malazgirt kalesini zapteden ve halkı kılıçtan geçiren Bizans ordusunun sergilediği dehşeti duyan Sultan Alparslan, istikameti Ahlat’a çevirmiştir.
Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğrarken, Selçuklu Devleti tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür. İnşa edilen camiler, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürmüştür. Bizim medeniyetimizin kökü hakka ve adalete dayalı fetih medeniyetidir. Güveni, huzuru, refahı hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir.”
‘Bizim için Malazgirt, tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir’
Erdoğan, “Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bizim için Malazgirt, tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir” değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında Malazgirt’in ‘maziden atiye kurdukları köprünün en önemli taşıyı sütunu olduğunu’ söyledi.
Moğolistan’dan Adriyatik kıyılarına, Viyana kapılarından Kırım’ın bahçelerine kadar her yerde Türk tarihine ait eserlere sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, “Ecdat kısa süreliğine de olsa ayak bastığı her yerde öyle güzel hatıralar bırakmış ki, nereye gitsek özlemiyle karşılaşıyoruz. Eğer bugün bölgesinde ve dünyada gücü, itibarı, etkisi giderek artan bir Türkiye varsa, bunu ecdadın çok geniş bir coğrafyaya serptiği sevgi ve sevgi tohumlarını yeniden filizlendirmeye borçluyuz” diye konuştu.