Baf’ta polis müdürünü tehdit eden 2 polise dava okundu

Baf Polis Müdürü Nikos Panteras ve ailesinin ölümle tehdit edilmesi olayında şüpheli görülen iki polis memuru hakkında dava okunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi aynı olayla ilgili 55 yaşındaki bir kişinin suçlandığını yazdı.

Tehdit olayıyla ilgili suçların Ağustos 2019-Ağustos 2021 yıllarında gerçekleştirildiğini yazan gazete, 55 yaşındaki kişinin, Baf Polis Müdürü Panteras’a yönelik yazılı tehdit mesajları nedeniyle Larnaka Havalimanı’nda tutuklandığını, ardından verdiği ifadede ise iki polisin ismini verdiğini belirtti.