Erdoğan: Anayasa Mehkemesi Başkanı yanlıştan dönmezse farklı adımlar atarız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan KKTC Anayasa Mahkemesinin kuran kurslarıyla ilgili kararının değişmemesi halinde karşı adımlar atacaklarını söyledi. Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada “Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle: “Dışişleri Bakanım Mevlut beye giderken “sayın cumhurbaşkanı ile bu konuyu etraflıca görüşeceksin” dedim. Ve görüştükten sonra da gerekli açıklamayı yapacaksın dedim. Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Öncelikle Anayasa Mahkemesi Başkanının laikliği öğrenmesi gerekir. Türkiye’de şuanda laikliğin uygulaması nedir onu öğrenmesi lazım. Tavır değişti değişti. Değişmediği taktirde özellikle Kuzey Kıbrıs’ta inanç özgürlüğü kapsamında, oradaki yavrularımızın kuran eğitimi noktasında, onların eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz. Türkiye’de din eğitimi-öğretimi noktasında bu tür şeyler çözülmüştür laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. Ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs artık uygulamalarıyla herşeyi ile Türkiye’deki uygulamalar ne ise bunları uygulama safhasına geçme durumundadır. Oradaki bazı sendikaların, dinden uzak din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde bizim atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır. Bunu da bilmeleri gerekir. Başkan Yardımcım Fuat bey de bu konuyu Ersin bey ile görüşerek bu işin süratle düzeltilmesi, gerekli adımların atılmasını kendisine bildirecekti. Ben de süreci takip ediyorum. Duruma göre bizler de adımlarımızı atacağız.”