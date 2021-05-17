Erdoğan, 20 Temmuz’da KKTC’ye gelecek

Sabah Gazetesi’nden Şebnem Bursalı’ya Kıbrıs ve Filistin konularında açıklamalarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağını söyledi.

Erdoğan, Filistin’de yaşananlara ilişkin “Kudüs, mukaddeslerine ev sahipliği yapan, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İsrail’in Kudüs’e ve masum Filistin halkına yönelik hukuk tanımazlığı, insanlık dışı saldırılarının muhatabı bütün Müslümanlardır. İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur” dedi.

Başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası örgütlerin bir an önce bir adım atmaları konusundaki kararlılığını da tekrarlayan Erdoğan, Kıbrıs konusunda AB ve BM’nin “Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs’tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs’ta güvenliği AB sağlasın” yaklaşımına ilişkin “AB’nin ikircikli tutumu, Yunanistan ve diğer ülkelerin Rum kesimini muhatap alıp KKTC’yi yok sayması” yorumunda bulanan Erdoğan’ın şu sözleri Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesindeki Türkiye’nin tutumunu bir adım daha ileri taşıyor: “Bizim; Kıbrıs’ı Rumların tasallutuna bırakmamız diye bir şey söz konusu bile olamaz. Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez. Biz, önümüzdeki günlerde uluslararası platformlarda ülkelerle diplomasiye devam edeceğiz. Bugüne kadar KKTC’ye yönelik tutumları belli, fakat biz Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz.” dedi.

Bursalı ile telefon konuşmasında Erdoğan, eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen “20 Temmuz”da Kıbrıs’ta olacağını da belirtti.