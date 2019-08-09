Ercan’dan 24 bin 360 ABD doları ve 9 bin 550 TL nakitle çıkmak istedi

Ercan Havalimanı’ndan, dün, yasanın öngördüğü rakamın üzerinde nakit parayla çıkmak isteyen bir yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

T.B. (E-47) adlı yolcunun dün öğleden sonra 24 bin 360 ABD Doları ve 9 bin 550 TL nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildiği kaydedildi.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya TL’den fazla para, yetkili makama beyan edilmeden yolcu beraberi yurt dışına çıkarılamıyor.