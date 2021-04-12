Ercan’da yapılması planlanan süresiz eylem iptal edildi

Havadis Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre 6 sendika, Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını açıklamasının ardından Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla grevler 60 gün yasaklandı

Havadis Özel

Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmaması ve adaletsizlikle haksızlıkların giderilmesi talebiyle eylemler başlatan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını; dolayısıyla yarın Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını duyurmuştu. Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı karar doğrultusunda grevler 60 süreyle yasaklandı.