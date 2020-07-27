Ercan’da grev başladı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız Ercan’da uyarı grevinin başladığını açıkladı. HTSK Başkanı Cem Kapısız: Hükümete verilen süre doldu. Sabah açıkladığımız gibi saat 13.00-24.00 arası uyarı grevi başladı. Acil inişler, ambulans uçak vb hariç Ercan’a iniş yok.

HTSK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararının uygulamaya girmesi için hükümete verdiğimiz süre dolmuştur. Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi an itibarıyla saat 00.00’a kadar grevde olacaktır.