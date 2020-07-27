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Ercan’da grev başladı

27 Temmuz 2020
ercan

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız Ercan’da uyarı grevinin başladığını açıkladı.
HTSK Başkanı Cem Kapısız: Hükümete verilen süre doldu. Sabah açıkladığımız gibi saat 13.00-24.00 arası uyarı grevi başladı. Acil inişler, ambulans uçak vb hariç Ercan’a iniş yok.
Hava Trafik Kontrolerleri Sendikası
Cem Kapısız
HTSK tarafından yapılan açıklama şöyle:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararının uygulamaya girmesi için hükümete verdiğimiz süre dolmuştur. Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi an itibarıyla saat 00.00’a kadar grevde olacaktır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararının uygulamaya girmesi için hükümete verdiğimiz süre dolmuştur. Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi an itibarıyla saat 00.00'a kadar grevde olacaktır.

Htks Atco paylaştı: 27 Temmuz 2020 Pazartesi


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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