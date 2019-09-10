Ercan’da 2 kişi hakkında yasal işlem

Dün gece Ercan Havaliman’nda tasarrufunda bulunan 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan paraları yetkili makamlara beyan etmeyen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

09.09.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, D.M.(K-43), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 29.100 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

09.09.2019 tarihinde saat 21:15 sıralarında, Ercan Havalimanında, S.A.(E-34), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 30.000 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.