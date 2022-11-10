 Ercan-Trabzon uçak seferleri Aralık ayında başlayacak

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ercan-Trabzon uçak seferlerinin Aralık ayında başlayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu toplu açılış ve lansman töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’nin ekonomisindeki gelişmeyi kalıcı hale getirmek için öncü sektörlerin başında olan ulaştırma yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezine dönüştürmenin ortak hedef olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün huzur, refah, kalkınma ve güvenliğinin sağlanması, hukukunun korunması için üzerine düşeni yapmayı ön planda tuttuğunu kaydetti.

Şehit kanlarıyla sulanmış kutlu topraklarda hayata geçen tüm yatırım ve projelerin bunun en güzel örneği olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Karayolu Master Planı doğrultusunda 19 ayrı yol kesiminde 181 km bölünmüş yol, 20 ayrı yol kesiminde 421 km tek yol olmak üzere toplam 602 km anayol yapılarak, trafiğe açıldığını belirtti.

Hükümetler arasında imzalanan protokol çerçevesinde gelişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak, KKTC’nin Karayolu Master Planı’nın revize edilip, çalışmalara süratle başlandığını dile getiren Karaismailoğlu, Güzelyurt-Lefke yolu, Balalan-Yenierenköy yolu ve 90 km’lik köy yolunun bu kapsamda hayata geçirilen dev yatırımlar olduğunu söyledi.

KKTC’nin en batısında yer alan Lefke’yi Güzelyurt’a bağlayan mevcut tek yolun 17.2 km uzunluğunda bölünmüş yol haline getirildiğini ifade eden Adil Karaismailoğlu, güzergahı 1.5 km kısaltarak, seyahat süresini 21 dakikadan 11 dakikaya düşürdüklerini belirtti.

Güzelyurt-Lefke yolundan zaman ve akaryakıttan olmak üzere yıllık toplam 36.3 Milyon TL tasarruf sağlanacağını ifade eden Karaismailoğlu, Kuzey Sahil Yolu’nun devamı niteliğindeki Balalan-Yenierenköy köy yolunun ise toplam 15.8 km uzunluğunda olduğunu söyledi. Proje ile Girne’nin Karpaz Yarımadasına doğrudan bağlantısı sağlanarak, KKTC’nin Kuzey Sahil Yolu’nun tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, Balalan-Yenierenköy yolu ile mevcut yolun 3 km kısaltıldığını, seyahat süresinin de 18 dakikadan 8 dakikaya indirildiğini belirtti. Karaismailoğlu, zaman ve akaryakıt olmak üzere yoldan yıllık 24.3 Milyon TL tasarruf sağlanacağını dile getirdi.

-90 km yol tamamlanarak, trafiğe açıldı

Kıbrıs genelinde tüm yolların iyileştirildiğini ifade eden Adil Karaismailoğlu, KKTC’nin 1651 km uzunluğundaki toplam yol ağının, 1079 km’sini üçüncü sınıf yolların oluşturduğunu kaydetti. İlk etapta onarım ihtiyacı tespit edilen 26 yol kesiminde toplam 322 km’lik yolun ıslah edildiğini belirten Karaismailoğlu, çalışmalarda toplamda 90 km yolun tamamlanarak, trafiğe açıldığını söyledi. 8 ayrı yol kesimindeki çalışmaların ve 5 ayrı kesimde ise faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, “Yılsonuna kadar hedefimiz 10 km’lik kesimin daha tamamlanmasıdır” dedi.

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in kalbi konumunda olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kamu kurumlarının hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, dijital dönüşüm eko sisteminin hayata geçiş sürecini kolaylaştırmak çalışmalarının kardeş ülkelerde sürdüğünü kaydederek, “Dijital Türkiye yolculuğunda edindiğimiz deneyimi, KKTC ile paylaşıyoruz” dedi.

Kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin sağlayacağı etkin ve verimli kaynak yönetimi sayesinde zamandan, mekandan, personelden ve bütçeden tasarruf edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, dijital hizmetlerin e-devlet kapısı üzerinden sunulacağını söyledi.

KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri, hizmet, sunum, altyapı ihtiyaçlarının 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin bir şekilde karşılanması için KKTC Veri Merkezi projesinin tasarlandığını ifade eden Karaismailoğlu, KKTC Kamu Veri Merkezi’nin açılışının KKTC’nin dijitalleşme sürecinde çok önemli bir adım olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakması için desteğin süreceğini belirten Karaismaioğlu, Ercan-Trabzon uçak seferlerinin Aralık ayında başlayacağı müjdesini de verdi.

–Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, e-devlet projesine Türkiye’nin çok önem verdiğini söyleyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

Arıklı, çağı yakalama adına yıllardır ötelenen 4G/5G projesinin ilk adımının dün atıldığını anımsatarak, bu projenin de TC’nin yakın takip ve teşvikiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Hükümetin reform hükümeti olduğunu söyleyen Arıklı, reformların can acıtıcı unsurlar da içerdiğini ve küçük ada ülkelerinin dıştan destek ve telkinlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Arıklı, Güney Kıbrıs’ın TROYKA baskısıyla reform yaptığını ve KKTC’nin de Anavatan Türkiye’nin desteğiyle reformlar yaptığını söyleyerek, bazı kesimlerin bu destekleri eleştirmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin büyük bir proje olduğunu dile getirerek, bu karşı çıkışlara üzüldüklerini kaydetti.

Arıklı, Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye destek vermeye devam edeceğini söyledi.

-Koç

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da, projelerin hayırlı olmasını dileyerek, kamuda dijitalleşmenin öncü göstergesinin elektronik devlet sistemleri olduğunu belirtti.

Bu sistemleri güçlü kurmanın önemini vurgulayan Koç, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye devlet kapısında bunları yerine getirebildiklerini dile getirdi.

Türkiye’de 2008 yılında sadece 22 dijital hizmetle açtıkları e-devlet kapısının bugün 900’den fazla kurumun 6 bin 600’den fazla hizmetle 61 Milyon vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Koç, ofis olarak e-devlet çalışmalarında farklı bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2022 e-devlet kıyaslama raporuna göre Türkiye’nin, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin önünde 16’ncı sırada yer aldığını belirten Ali Taha Koç, Türkiye’de elde ettikleri tecrübeleri, kazandıkları başarıları KKTC’ye taşıdıklarını ve çok donanımlı, akıllı ve teknolojik bir veri merkezinin kurulmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye olarak dijital dönüşüm alanında KKTC ile yürüttükleri çalışmalardan bahseden Koç, devlete tek noktadan ulaşılabileceğine dikkat çekti. TC’de olduğu gibi KKTC’de de e-devlet kapısının hayatın her alanına dokunacağını ifade eden Koç, KKTC Veri Merkezi’nin kamu kurumlarının teknolojik altyapı ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

Veri Merkezi’nde kurulacak güçlü organizasyon yapısıyla siber ataklara karşı da önlemler alınacağını ifade eden Koç, e-devlet kapısı hizmetleri sayesinde Kıbrıs Türklerinin hayatının kolaylaşacağını vurguladı.

-Oğuz

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Güzelyurt’tan canlı bağlantıyla törene katılarak yaptığı konuşmada, 2015 yılında gerçek olan Asrın Projesi’nin bugün bir diğer ayağının gerçek olduğunu belirterek, KKTC topraklarının, Anadolu’dan, Toroslar’dan gelen suyla buluşacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının suyla bu topraklara daha fazla kök salacağını vurgulayan Oğuz, KKTC tarımı ve üretiminin daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.

Bu fikrin lideri TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarını sunan Oğuz, orta Mesarya projesi bittiği zaman KKTC’nin eskiden olduğu gibi yeşil ada olacağını ifade etti.