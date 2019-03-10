Ercan-İskele Anayolu’nda trafik kazası

10.3.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ercan – İskele Anayolu 4-5 km’leri arasında, Fatma Yakupoğluları (K-50), yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İlter Taşpınar (K-27) yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmaya müteakip PR 959 plakalı araç yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil (E-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.