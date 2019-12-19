Kıbrıs

Ercan Havalimanı’na direkt uçuşla ilgili Avrupa Komisyonu’na soru

19 Aralık 2019

EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Dimitris Papadakis’in, Avrupa Komisyonu’na Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili soru yönelttiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Papadakis’in “First Voyages” adlı şirketin Fransa’dan Kıbrıs’a tur düzenlediğini ve uçuşların da Ercan Havalimanı’na direkt uçuş şeklinde olduğunu belirterek, bu “yasadışı kampanyanın” sona erdirilebilmesine yönelik ne yapılabileceği sorusunu yönelttiğini yazdı.



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