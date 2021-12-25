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Ercan Gaziköy yolu üzerinde korkutan kaza

25 Aralık 2021
Süleyman ÇAVUŞOĞLU





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 24.12.2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ercan Gaziköy yolu üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden GU 569 plakalı araç sürücüsü Süleyman ÇAVUŞOĞLU (E 22 İşci) nun dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak toprak set e çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan Süleyman ÇAVUŞOĞLU olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek burada acil serviste ilkyardım tedavisine müteakip müşahade altına aşınmıştır.








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25 Aralık 2021


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