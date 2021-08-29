Ercan Balıkesir anayolu üzerinde korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 28.08.2021 tarihinde, saat 23:45 raddelerinde. Ercan Balıkesir anayolu 2-3 kilometreleri üzerinde, nefesinde %201 mlg. alkol tesıri altında, Güney istikametinden Kuzey istikametine yönetimindeki GD 348 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden Düzova’da sakin Asım ÇIFTÇIOĞLU (E-51,KKTC,Sanatçl) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidişine göre yolun solunda bulunan Karayolları dairesine ait demir bariyerlere aracının ön sol kısmı ile çarpması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu Asım ÇIFTÇIOĞLU kaza mahalline gelen ambulans ile LDH acil servisine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur Kazada GD 348 plakalı araçta tahmini 15,000 TL maddi hasar meydana gelirken. Karayolları Dairesine ait bariyerlerde hasar meydana gelmemiştir. Tahkikat devam ediyor.