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Epstein’in davranışlarından şüphe duymadım

24 Ağustos 2019
Prens Andrew (solda), Epstein ile arkadaşlığı konusunda açıklama yaptı.

Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölen ABD’li milyarder işadamı Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı nedeniyle ismi gündemde olan Prens Andrew, konu ile ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew, Epstein ile arkadaşlığı sırasında “suç teşkil edecek herhangi bir olaya şahit olmadığını” savundu.

66 yaşındaki Epstein’in 10 Ağustos’ta hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

Milyarder işadamı, seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Prens Andrew de Epstein ile olan arkadaşlığını, hakkındaki bir kısım suçlamalar ortaya çıktıktan sonra da sürdürdüğü suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

York Dükü ünvanı olan Prens Andrew, yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine dair “gerçekleri ortaya koyma” amacı taşıdığını ifade etti.

‘Onun intiharı, geride birçok cevapsız soru bıraktı.’

Jeffrey Epstein ile 2010 yılında cezaevinden çıktıktan sonra buluşmasını da “hata” olarak tanımladı.

Andrew, “Onu tanıdığım süre içinde, senede bir ya da iki kezden daha fazla buluşmadık” dedi.

Epstein’e ait mülklerde kaldığını kabul eden Prens, “Tüm bu kısıtlı süre içinde, tutuklanmasına neden olduğu belirtilen tipte bir davranışına rastlamadım ya da böyle bir şüphe duymadım” dedi.

York Dükü, Epstein’ın davranışlarından etkilenmiş kişilere de “büyük sempati” beslediğini söyledi:

“Onun intiharı, geride birçok cevapsız soru bıraktı. Bir şekilde bu olaya bir kapanış bekleyen kişileri anlıyor ve onların bu duygularını paylaşıyorum”

BBC’nin kraliyet ailesi muhabiri, Prens Andrew’un son suçlamalar sonrası açıklama yapmak durumunda kaldığını kaydediyor.

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

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