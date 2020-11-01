Enkazdan bir ailenin cansız bedenleri çıkarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğanlar Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 3 kişilik ailenin cansız bedenleri enkaz altından çıkarılırken, arama-kurtarma ekibinden Tahsin Kaymaz, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

30 Ekim Cuma günü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem kentteki birçok binada ciddi şekilde hasar bıraktı.

Özellikle Bayraklı ve Bornova’da bulunan bazı binanlar tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle şimdiye kadar 51 kişi hayatını kaybederken, 896 kişi de yaralandı. Yapılan son açıklamalarda ise 214 yaralının tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Depremde tamamen yıkılan binalardan biri olan Doğanlar Apartmanı’ndan ise herkesi üzen bir haber geldi.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği binanın enkazından bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenleri çıkarıldı.

Ailenin cansız bedenlerini enkazdan çıkaran Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymaz, o an duygularına hakim olamadı. Kaymaz, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı. (İHA)