Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nden “peşkeş” protestosu

Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü, Girne Raif R. Denktaş Atış Poligonu’nun önce kapatılma, arazisinin de başka bir spor klübüne verilme tehlikesi olduğunu öne sürerek protesto gösterisi yaptı.

Poligon alanında toplanan kalabalık, bu duruma müsaade etmeyeceklerini ve gerekirse eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Eylemde konuşan Bayram Bayramoğlu, “bir çok milli sporcunun yetişmesine ve başarılarına katkı sağlayan ve her yıl bir çok önemli atış organizasyonlarına ev sahipliği yapan ülkemizin en güzel ve en donanımlı Poligonu durumundaki Girne Raif R.Denktaş Atış Poligonumuz önce kapatılıp ardından birilerine peşkeş çekilme tehlikesi ile karşı karşıyadır!” dedi.

Bayramoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından poligona sınır olan, orada yapılan atışlara emniyet alanı teşkil eden ve geçmişte Girne Avcılık ve Atıcılık Klübüne verilmesi amacı ile ̇İskan Bakanlığından alınıp Spor Bakanlığına devredilen yaklaşık 9 dönümlük arazinin kişisel tanışıklıklar, torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle Doğan Türk Birliği Futbol kulübüne verildiğini öne sürdü.

Bayramoğlu, “Bizler Doğan Türk Birliği Kulübüne veya ülkemizdeki her hangi bir kulübümüze antrenman sahası yapılması maksatlı arazi verilmesine asla karşı değiliz. Fakat verilen bu araziye poligonumuzun ISSF kuralları gereği inşa edilen kurgusu ve olimpik Atış düzeneği (Skeet) nedeniyle canlı ve etkili saçma düşmekte olduğundan büyük tehlike arz etmektedir. Bu yüzden bu iki küçük parselde her hangi bir faaliyet yürütülmesi ancak bizlerin atış faaliyetlerimizin durdurulması ile mümkün olacağından bu arazinin başka bir maksatla kullanılması için başkalarına verilmesi demek Poligonumuzun kapatılması anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

Bayramoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Konuyu mahkemeye taşımış olmamıza ve hala hazırda yargı sürecinin devam etmesine ve davanın Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde esasının görüşülmesi maksatlı gündemde olmasına karşın Doğan Türk Birliği Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık Kulübümüzün kullanımında bulunan söz konusu araziye her hangi bir iznimiz olmadan ve/veya tellerimize kasti hasar vererek girmiş ve kanunsuz bir takım faaliyetler yapmıştır. Bu açıdan kötü niyet sezinlemekteyiz. Konuya ilişkin polise gerekli şikayet yapılarak araziden çıkarılmalarına rağmen Doğan Türk Birliğinin zaman zaman araziye girişlerinin devam ettiği ve yeni faaliyetler yapma peşinde oldukları gözlenmektedir. Bilinmesini isteriz ki Kulübümüz bu konuda hiçbir oldu bitti ye asla müsamaha göstermeyecek ve yapılan girişimlere de haklı tepkisini göstermekten çekinmeyecektir. Bu sebeple iki camianin arasını daha da fazla açmamak adına, kulüp olarak ilgili Bakanlıkları bir an önce konuya müdahale edip alınan bu yanlış karardan dönülmeye ve konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz !”