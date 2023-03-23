Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi

Çalışma Dairesi’nden nakdi yardım alan engellilerin yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart olarak açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada bildirgelerin en geç 31 Mart tarihine kadar Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırılması gerektiği belirtildi.


Herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların, Çalışma Dairesi bölge amirlikleri veya bürolarından yoklama bildirgelerini temin edebileceği kaydedilen açıklamada bildirgelerini ulaştırmayanlara verilen nakdi yardımın, Nisan ayı itibariyle durdurulacağı ifade edildi.

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Tags:engelliEngelli yoklama bildirgeleriYoklama
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