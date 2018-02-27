Enerjisi yüksek eğlence

DOLU DOLU GECELER:

Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından Cabrio Bar geçtiğimiz hafta sonu bir gece Grup Frekans, diğer gece Nafiz Dölek’le canlı müziğe doydu.

Lefkoşa – Göçmenköy’ün uğrak eğlence mekanı Cabrio Bar geçtiğimiz hafta sonu da dolu dolu eğlencelere ev sahipliği yaptı. Mekanın cuma gecesinde sahne alan Grup Frekans keyif dolu repertuarıyla konukları kendinden geçirdi. Frekans’ın eğlencesine katılan konuklar arasında doğum gününü kutlayanlar, hatta evlilik teklifi yapanlar da vardı.

Cabrio’nun bir gece sonrasında yaşanan eğlencesi ise Nafiz Dölek’ten soruldu. Mekanın daimi sanatçısı Nafiz Dölek sevilen repertuarıyla yine beğeni kazandı. Programını yan flütle renklendiren Dölek keyifleri hayli yerine getirdi.