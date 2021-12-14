Dünya
Endonezya’da yanardağ patlaması: Can kaybı 48 oldu
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı’nda 4 Aralık’ta meydana gelen patlama sonrası can kaybı 48’e ulaştı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Semeru Yanardağı’nın patladığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sahadaki 4 ekiple devam ettiğini duyurdu.
Patlamadan sonra ölenlerin sayısının 48’e yükseldiği duyurulurken, yaklaşık 10 bin bölge sakininin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yoğun kül ve duman
Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre rakımlı Semeru Yanardağı’nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.