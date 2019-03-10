Dünya

Endonezya’da tren raydan çıktı: 10 yaralı

10 Mart 2019

Endonezya’nın Cava Adası’nda bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta’nın doğusundaki Jatinegara’danBogor istikametine giden elektrikli yolcu treni, seyir halindeyken üzerine elektrik direğinin devrilmesi sonucu raydan çıktı.

Kazada, trenin iki vagonunun devrildiğini açıklayan yetkililer, ilk belirlemelere göre trenin makinisti dahil 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgede, tren hattındaki gidiş ve dönüş seferleri geçici olarak durduruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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