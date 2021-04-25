Dünya
Endonezya’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişi yaşamını yitirdi
21 Nisan’da, 53 mürettebatı ile irtibat kesilen KRI Nanggala-402 adlı denizaltıdan acı haber geldi. Yetkililer, denizaltının oksijen stokunun tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.
Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu söyledi.
Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.