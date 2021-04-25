Dünya

Endonezya’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişi yaşamını yitirdi

25 Nisan 2021
Endonezya'da kaybolan denizaltıdaki 53 kişi yaşamını yitirdi





21 Nisan’da, 53 mürettebatı ile irtibat kesilen KRI Nanggala-402 adlı denizaltıdan acı haber geldi. Yetkililer, denizaltının oksijen stokunun tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu söyledi.

Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

21 Nisan’da irtibat kesilmişti

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan’da irtibat kesilmişti.

Denizaltının, Bali Adası’nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.





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25 Nisan 2021


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