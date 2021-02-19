Endonezya’da heyelanda ölü sayısı 18’e yükseldi

Endonezya'da Do\u011fu Cava eyaletindeki Nganjuk b\u00f6lgesinde 14 \u015eubat'ta \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n neden oldu\u011fu heyelanda \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 18'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nKompas gazetesinin haberine g\u00f6re, Nganjuk\u00a0b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Ngetos k\u00f6y\u00fcnde meydana gelen toprak kaymas\u0131nda kay\u0131plar\u0131 arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda 6 ki\u015finin daha cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\nYetkililer, hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 18'e y\u00fckseldi\u011fi heyelanda, halen kay\u0131p olan 1 ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini belirtti.\r\n\r\nBu arada 21 ki\u015finin toprak alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 olayda \u015fu ana kadar 2 ki\u015fi sa\u011f olarak kurtar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nEkvator ku\u015fa\u011f\u0131ndaki Endonezya'da \u00f6zellikle ekim-nisan d\u00f6neminde s\u0131kl\u0131kla su bask\u0131nlar\u0131 ve heyelanlar meydana geliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n