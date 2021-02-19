Endonezya’da heyelanda ölü sayısı 18’e yükseldi

Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiği heyelanda, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.