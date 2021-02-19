Dünya

Endonezya’da heyelanda ölü sayısı 18’e yükseldi

19 Şubat 2021
Endonezya'da heyelan





Endonezya’da Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat’ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 18’e çıktı.





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19 Şubat 2021


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