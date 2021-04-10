Endonezya’da deprem: 6 ölü

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon’un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de ağır yaralandığı açıklandı.

Doğu Cava’da çok sayıda ev yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BMKG’ye göre deprem 6,7

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.