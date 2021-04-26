En yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacak

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre en yüksek sıcaklık 30-33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi 27 Nisan – 03 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporuna göre en yüksek sıcaklık 30-33 derece dolaylarında olacak.

Rapora göre hava preiyodun ilk günleri açık ve az bulutlu ikinci yarısında ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 30-33, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.