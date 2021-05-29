En yüksek çözünürlüklü atom fotoğrafı çekildi

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları, atomların şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekti.

Aynı araştırma ekibi üç yıl önce güçlü bir dedektör inşa etmiş ve elektron mikroskoplarının çözünürlüğünü üç katına çıkararak rekor kırmıştı. Ancak sistem sadece “birkaç atom kalınlığındaki ultra ince örneklerle” çalışıyordu.

Şimdiyse elektron mikroskobu piksel dizisi dedektörü (electron microscope pixel array detector) adlı mikroskopla bahsi geçen rekor ve engel aşıldı.

Görüntü, praseodimyum ortoskandat kristalindeki atomlara 100 milyon kez yakınlaştırılarak elde edildi.

Bilim insanları, daha gelişmiş üç boyutlu rekonstrüksiyon (yeniden oluşturma) algoritmalarına sahip mikroskopta yapılan görüntülemede “ptychography” adlı bir teknikten yararlandı.

Bu teknikte, belirli bir nesneden saçılan ışınlar işlenerek ve birbiriyle örtüşen bölgelerdeki değişiklikler belirlenerek görüntüler oluşturuluyor. Araştırmacılar, bu değişiklikleri analiz ederek nesnenin şeklini belirliyor.

Araştırma ekibini yöneten David Muller, “Bu sadece yeni bir rekor değil” dedi ve ekledi: