En İyi Haber Ödülü Duygu Alan’ın

Basın – Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında bir araya gelen jüri tarafından verilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri belirlendi.

Havadis Gazetesi’nden Duygu Alan en iyi haber ödülüne layık görüldü

17’ncisi düzenlenecek olan ödül töreni 15 Mart akşamı saat 20.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde verilecek.

Ödüller şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hakan Çakmak (a) eşi İlknur Çakmak

Basın-Sen Özel Ödülü: Sevgül Uludağ

En iyi Haber Ödülü: Duygu Alan (Dipkarpaz’da Aşk Kazandı) – Havadis Gazetesi

En İyi Spor Ödülü: Eren Şişik (Yedek Kulübesine Dürüm Çağırdı) – Yenidüzen Gazetesi

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Kadri Esemen

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Tünay Mertekci

Basın Emekçisi Ödülü: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal

Mesleğe Emek Verenler: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay

Yeni Medya Ödülü: İpek Dermuş (Voice of the Island) – Irenee Zamani (Voice of the Island)

