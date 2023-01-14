En fazla yağış Salamis’e düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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En fazla yağış Salamis’e düştü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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En fazla yağış Salamis’e düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımı açıkladı. En fazla yağış metrekareye 76 kilogram ile Salamis’e düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Salamis’te 76, Çayırova’da 59, İskele’de 54, Mehmetçik’te 50, Gazimağusa’da 47, Çayönü, Beyarmudu’nda 43, Geçitkale’de 42, Gönendere, Akdoğan’da 37, Esentepe’de 27, Mallıdağ, Beylerbeyi, Alevkaya’da 25, Serdarlı, Vadili’de 23 kilogram olarak ölçüldü.


Diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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Tags:en fazla yağışhava durumuKKTCSalamis
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