En fazla yağış Lefkoşa’ya düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede en fazla yağışın Lefkoşa’ya düştüğünü açıkladı.

Bu sürede Lefkoşa’ya metrekarede 28 kilogram, Esentepe’ye metrekarede 14 kilogram, Beylerbeyi’ne metrekarede 13 kilogram, Girne’ye metrekarede 8 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelere düşen yağışlar ise şöyle ölçüldü: “Kozanköy, Kantara: 7 kg/m²; Mehmetcik, Bostancı, YDÜ, Alevkaya: 5 kg/m²; Beyarmudu, Sipahi, Ercan: 4 kg/m²; Çayırova,Ziyamet,Alsancak,Geçitkale: 3 kg/m²; Dipkarpaz, Mağusa, Karaoğlanoğlu, Tatlısu, Salamis, Vadili: 2 kg/m²”