En fazla yağış Gemikonağı'nda - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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En fazla yağış Gemikonağı’nda

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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yağışlı hava

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün ve bu sabah 08.00 arası son bir günde metrekareye Gemikonağı’nda 15, gaziveren ve Gönyeli’de 13, Geçitkale ve Gönendere’de 12, Lefkoşa’da 11, Türkeli ve Doğancı’da 10, Boztancı, Değirmenlik ve Balıkesir’de 9, Akıncılar, Esentepe, Taşkent ve Beylerbeyi’nde 8, Boğaz, Zümrütköy, Ercan, YDÜ bölgesi ve Dörtyol’da 7, Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Güzelyurt ve Serdarlı’da 8 kilogram yağış düştü.


Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.

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Tags:Meteoroloji DairesiSağanak yağış
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