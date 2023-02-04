En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 4, 2023
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En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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En fazla yağış Dipkarpaz’a düştü

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekareye 30 kg ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saat 8.00’den bu sabah saat 8.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:


“Dipkarpaz 30 kg/m²; Geçitkale 27 kg/m²; Serdarlı 17 kg/m²; Karaoğlanoğlu ve Boğaz 16 kg/m²; Beylerbeyi 14 kg/m²; Balıkesir 13 kg/m²; Alevkaya, Mağusa, Alsancak, Mallıdağ ve İskele 12 kg/m²; Girne, Esentepe ve Sipahi 11 kg/m²; Doğancı 10 kg/m²”

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Tags:DipkarpazMeteoroloji Dairesi
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