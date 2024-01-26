En fazla yağış alan bölgeler açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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En fazla yağış alan bölgeler açıklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 14  kilogram ile Mehmetçik’te ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Gaziveren ve Gazimağusa’da 13  kg/m², Çamlıbel’de 12  kg/m², Selvilitepe’de 11  kg/m² , Koruçam, Akdoğan ve Akıncılar’da 9  kg/m², Girne ve Güzelyurt’ta 8  kg/m², Kozanköy, Ercan, Lefkoşa ve Kaleburnu’nda 7kg/m² yağış kaydedildi.


Diğer yörelerde ise 0,1 ile 6 kg/m² arası yağış ölçüldü.

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Tags:yağış miktarları
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