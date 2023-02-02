En fazla yağış 37 kg ile Yeşilırmak’a düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava Durumu

En fazla yağış 37 kg ile Yeşilırmak’a düştü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

Meteroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 37 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Diğer yörelerde metrekareye düşen yağış miktarları ise şöyle:


“Beylerbeyi 25, Boğaz 23, Gemikonağı, Karaoğlanoğlı 22, Girne 21, Akdeniz, Alevkayası 19,  Doğancı, Lefke 18, Esentepe, Kozanköy, Yenierenköy, Bostancı, 17, Kaleburnu, Sipahi, Tatlısu 16, Güzelyurt 15, Dipkarpaz, Zümürtköy, Mehmetçik, Selvilitepe 14, Kantara, Koruçam 13, Çayırova, Geçitkale 12”

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Tags:hava durumuKKTCyağış miktarlarıYağmur
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