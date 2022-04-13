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En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük

13 Nisan 2022
En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük







Güneş Sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi. 130 kilometre genişliğe ulaşan kuyruklu yıldız ortalamanın 50 kat üzerinde. C/2014 UN271 adındaki kuyruklu yıldızın saatte 35 bin kilometre hızla hareket ettiği tespit edildi.



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13 Nisan 2022


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