Emre Pehlivan ile yeni “Yıldızlar” geliyor

Kıbrıs’ın yetiştirdiği başarılı sanatçılardan Emre Pehlivan, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozarak, yepyeni projelerle müzik sektörüne dönüyor.

Karantina döneminde yayınladığı “Dayanamam” isimli teklisi ile dönüş sinyallerini veren Pehlivan, söz ve müziği kendisine ait olan şarkılarla, genç yetenekleri de müzik piyasasına kazandırmaya hazırlanıyor.

Pehlivan, bu alandaki ilk çalışmasını Zalihe Postacıoğlu ile gerçekleştirdi. “Mevzu Yok” isimli teklide duet yapan Pehlivan ve Postacıoğlu, sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunun şimdiden ilgi çekmeye başladığını ve bu konudan son derece memnun olduklarını belirtti.

Müzik kariyerine Prodüktör ve Yapımcı olarak da devam edecek olan Pehlivan, farklı sanatçılar ile sanatçılar ile yapacağı çalışmaların yanında, kendisine ait yeni şarkılarını da yayınlayacağının müjdesini verdi.

Emre Pehlivan, bundan sonraki kariyerine ülkemizin müzik üretimine büyük katkı sağlayan, dünya standartlarında ekipmanlarla ülkemiz müzisyenlerine hizmet veren, Re-Chord Cyprus Prodüksyon Firması ile devam edeceğini de ekledi. Ayrıca yapacağı çalışmalarla ilerleyen zamanlarda sesini duyurmak isteyen bütün müzisyenler için yeni kapılar açmak da Pehlivan’ın projeleri arasında.

“Mevzu Yok” adlı teklide Emre Pehlivan ile beraber çalışan Zalihe Postacıoğlu da, Emre Pehlivan ile müzik kariyerine adım atmanın büyük bir şans olduğunu vurgularken, ortaya çıkan eserden son derece mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

“Mevzu Yok” isimli bu teklinin Re-Chord Cyprus markası ile KKTC ve Türkiye’de beğenileceğinden şüphe duymadığını, bu camiada kendisininden bundan böyle yer almak için sabırsızlandığını ve bu yolda çalışkan kişiliğini ortaya koyarak güzel işler yapmaya devam edeceğini belirtti.

Emre Pehlivan’ın çalışmaları ve diğer yerli sanatçılarımızın kayıtlarını youtube üzerinden “record cyprus” kanalına abone olarak izlemek mümkün.