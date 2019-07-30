Emin, Sarpten ve Refikoğlu’nun açıklamalarının altına imza atarım

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Biyologlar Derneği ve Şehir Plancıları Odası gibi örgütlerin Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na ilişkin açıklamalarına destek belirtti:

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planını değerlendirmek üzere önceki gün bir araya gelen Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Biyologlar Derneği ve Şehir Plancıları Odası gibi örgütlerin toplantı sonrası yaptıkları açıklamalara destek belirtti.

Gürcafer, “Erol Emin, Hasan Sarpten ve Merter Refikoğlu’nun açıklamalarının altına imza atarım ancak sanki Müteahhitler Birliği imar planlarına karşıymış gibi bir algı yaratmaya çalışmalarını haksızlık olarak değerlendiririm” dedi.

Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Binlerce dönümlük bir alanı kapsayan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında, sadece çok küçük bir kısmında Devlet yetkilileri ve bazı örgütlerle görüşlerimiz ters düştük. Bu alanla ilgili olarak bizim görüşümüz, toprak fakiri bir ülke olmamızdan hareketle, ihtiyaç doğrultusunda ve dokuyu bozmadan yüksek kat yapılması yönündedir. Bu talebimiz sadece söz konusu iki bölge için geçerlidir. Ters düştüğümüz diğer nokta ise tazminat konusudur. Bu örgütler tazminatla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmalıdır. Diğer tüm noktalarda hem devlet hem de diğer örgütlerle hemfikiriz.

Ancak üzülerek görüyoruz ki, ters düştüğümüz bu nokta bilinçli bir şekilde farklı yerlere çekilmeye, saptırılmaya çalışılıyor. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği imar planlarına karşıymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor ki bu oldukça haksız bir tutumdur.

Hatırlatmak isterim ki, imar planları çalışmalarının başlamasına ışık tutan bizleriz. Bizler, planlı bir şekilde kalkınmayı ve bunu yaparken de orman alanları, sahiller, göl ve göletler, verimli tarımlı toprakları, tarihi sit alanları, çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar, eski eser alanları, dereler ve aküfer alanlarının korunması gerektiğini her zaman söyledik.

Gazimağusa –– İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi çıktıktan sonra yaparak yetkililere ilettiğimiz çalışmada da koruma altında olan değerlerimizin mutlak korunması gerektiğini vurguladık.

Bu çerçevede, dün konuyla ilgili toplanan ve açıklamalar yapan örgütlerle genel çerçevede aynı fikirde olduğumuzu belirtmek isterim.

Dünkü toplantılarında, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcisi Erol Emin, Mağusa’nın plansız ve çarpık yapılaşma ile Girne’ye benzemesini istemediğini, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin hala zaman varken korunması ve tedbir alınması gerektiğini söylemiştir.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, bu konuda toplumu bilgilendirmek için gereken herşeyi yapacaklarını belirtirken; Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, asıl sorunlarının plansızlık olduğunu kaydetmiştir.

Değerli Başkanların dün yaptıkları tüm açıklamaların altına imzamı atabileceğimi yineler, desteğimi belirtirim.