Güney KıbrısKıbrıs

Elverişsiz hava şartları güneyde de etkili oldu

16 Ekim 2019
Gaziveren

Kıbrıs’ın kuzeyini dün etkisi altına alan ve bazı bölgelerde zarara sebep olan elverişsiz hava koşulları güneyde de etkili oldu.

Politis gazetesi, Kıbrıs’ta dün gerçekleşen kötü hava koşullarının özellikle Lefkoşa ve Limasol’a bağlı bölgeleri etkilediğini, Astromerit bölgesinde iki ayrı noktada yangın çıkmasına sebep olduğunu yazdı.

Gazete, dün yaşanan fırtınanın Astromerit köyünde, biri ara bölgeye çok yakın olmak üzere iki yangına sebebiyet verdiğini belirtirken ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangınların söndürüldüğünü yazdı.

Haberde, bazı elektrik trafoları ve direklerinin de kötü hava ve yıldırımlardan etkilenmesi sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

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