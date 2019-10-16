Kıbrıs

9.5 metre yüksekten düştü!

16 Ekim 2019
iş kazası

Bu sabah saat 09.45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki İsa DADÜK , inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olayda yaralanan İsa DADÜK kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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