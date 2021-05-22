Elon Musk’a göre insanlığın sonraki mantıklı adımı Ay’a üs, Mars’a şehir kurmak

Elon Musk, insanlığın uzaydaki gelişimi için sıradaki mantıklı adımın Ay’da kalıcı bir üs ve Mars’ta bir şehir kurmak olduğunu söyledi.

SpaceX CEO’su, Rusya’da Kremlin’in sponsor olduğu ve Tesla’nın ülkede bir fabrika açmasıyla sonuçlanabilecek bir foruma video bağlantısıyla katılarak söz konusu yorumlarda bulundu.

Reuters’ın haberine göre Musk uzay endüstrisinin “uzay istasyonlarından sonraki adımı düşünmesi gerektiğini” de dile getirdi.

Bu ay SpaceX, bir Starship roketini ilk defa patlamadan fırlatıp indirmeyi başararak insanlığın Kızıl Gezegen’e doğru ilerlemesinde önemli bir dönüm noktası katetmişti.

SpaceX, 2024 yılına kadar insanları Ay’a geri götürmek amacıyla Starship’i daha da geliştirmek için NASA’yle 3 milyar dolarlık (yaklaşık 25 milyar TL) bir sözleşme de imzalamıştı.

Musk, 2050’ye kadar Kızıl Gezegen’de kendi kendine yeten bir koloni kurma umuduyla Mars’a olası bir inişin 2024 veya 2026 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilebileceğini tahmin ediyor.

Milyarder, gezegeni dünyalaştırmanın (buzulların erimesini sağlamak ve hızlandırılmış ısınma tetiklemek için gezegenin kutuplarında nükleer bombalar patlatmak) başka gezegenlerde yaşamak için önemli bir öğe olacağına inanıyor.

Musk “Önce cam kubbelerde yaşanacak. En sonunda gezegen tıpkı Dünya gibi yaşamı destekleyecek şekilde dünyalaştırılacak” dedi.

Dünyalaştırma bizim ömrümüzün yetmeyeceği kadar yavaş gerçekleşecek. Bununla birlikte ömrümüz orada bir insan üssü oluşturmaya yetebilir. En azından gelecekte uzay yolculuğu yapan bir uygarlık, kalıntılarımızı keşfederek insanların bu kadar ileri gitmesinden etkilenir.

Musk’ın hedefleri ilk Mars hükümetini kurmaya kadar uzanabilir.

Şirketin uydu internet hizmeti Starlink’in kullanıcı sözleşmesinde şöyle bir satır yer alıyor:

Mars’ta veya Starship ya da kolonizasyon amaçlı başka bir uzay aracıyla Mars’a yolculuk esnasında sağlanan hizmetler için taraflar Mars’ın özgür bir gezegen olduğunu ve Dünya merkezli hiçbir hükümetin Mars’taki faaliyetler üzerinde otoritesi veya egemenliği bulunmadığını kabul eder.

Musk’ın sözleşmeleri yasal olarak bağlayıcı olmasa da yasa koyucuların bir Mars anayasası için nasıl plan yapmaları gerektiği konusunda bir tartışma başlatması muhtemel.

SpaceX’in genel danışmanı David Anderman, SpaceX’in “kendi yasal yönetim şeklini uygulamasını” beklediğini fakat “bunun hakimiyet sahibi dünya hükümetleriyle nasıl ilerleyeceğini görmenin ilginç” olacağını söyledi.